Żora Korolyov burzy się na wieść o udziale Oliwii Bieniuk w "Tańcu z gwiazdami": "W którym miejscu TA DZIEWCZYNKA JEST GWIAZDĄ?"

Choć zapewne liczono, że zaangażowanie internetowych osobistości do programu podgrzeje nieco atmosferę wokół tanecznej rywalizacji, to na razie nic na to nie wskazuje. Co więcej, wśród internautów (znów) pojawiają się opinie, że w Polsce powoli brakuje gwiazd z prawdziwego zdarzenia, które mogłyby zasilić szeregi show.