Magdalena "Kajra" Kajrowicz KOLEJNĄ UCZESTNICZKĄ "Tańca z Gwiazdami"!

Szczególnie wiele emocji wzbudził sobotni występ formacji Maneskin , która zadbała nie tylko o wrażenia muzyczne, lecz także o to, żeby zawrzeć w nim ważny przekaz. Widzowie byli bowiem świadkami pocałunku Damiano Davida i gitarzysty zespołu, Thomasa Raggiego , po którym padły z ich strony słowa wsparcia dla środowiska LGBT+ w Polsce.

Między kolejnymi występami znalazło się też miejsce na drobną akcję promocyjną stacji, a wszystko w związku z kompletowaniem obsady do kolejnego sezonu "Tańca z Gwiazdami" . Podczas koncertu "Najlepszy z najlepszych" w sopockiej Operze Leśnej ogłoszono kolejną uczestniczkę tanecznego show , która akurat brała udział w wydarzeniu.

W sobotę Karolina Gilon i Maciej Dowbor poinformowali wszystkich, że do ekipy "Tańca z Gwiazdami" dołączy niebawem Kajra , czyli żona Sławomira . Ekscytujące w pewnych kręgach wieści potwierdzono już na oficjalnym profilu programu. Warto wspomnieć, że za kilka tygodni wraz z nią na parkiecie zaprezentują się m.in. Oliwia Bieniuk czy Sylwia Bomba .

Kajra - Magdalena Kajrowicz-Zapała, aktorka i piosenkarka, która razem ze Sławomirem pobiła muzycznie Polskę. Ciekawi jesteśmy, czy w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaprezentuje się do piosenki "Weselny pyton"? - próbowała podgrzewać atmosferę stacja.