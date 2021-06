Polsat SuperHit Festiwal. Gwiazdy przybywają na sobotni koncert: Maneskin, Justyna Steczkowska, Michał Szpak i inni (ZDJĘCIA)

Po ponadrocznym okresie posuchy polskie festiwale muzyczne nareszcie wracają do życia. Polsat SuperHit Festiwal otworzył się już w ostatni piątek. Spora część widzów wyczekiwała jednak sobotniego wieczoru, kiedy to scena Opery Leśnej w Sopocie całkowicie została oddana we władanie najpopularniejszym gwiazdom muzyki rozrywkowej.