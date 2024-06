18-letnia Suri Cruise oddaje się POCAŁUNKOM z ukochanym. Uroczo? (ZDJĘCIA)

Mimo że trudno w to uwierzyć, to córka Katie Holmes i Toma Cruise'a niedawno skończyła 18 lat. Nie da się ukryć, że jej historia rodzinna należy do grona tych bardziej zawiłych. Wierząc medialnym doniesieniom, Suri ostatni raz swojego sławnego ojca miała widzieć ponad dekadę temu. Holmes zrobiła jednak wszystko, by dziewczyna wychowywała się z dala od show biznesu i miała, po ile to możliwe, dzieciństwo takie, jak większość jej rówieśniczek, czyli bez blasku fleszy.