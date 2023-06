19-latek z łodzi Titan był "przerażony" wyprawą. Popłynął, bo chciał zrobić przyjemność tacie...

aaa 17 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

No coz jedyna pociechą jest to ze zgineli w kilka sekund w wyniku implozji ich tam zgniotlo to wewnątrz gorzej by bylo tak czekac az tlen się skonczy przez dzien, dwa... Szkoda chlopaka a ojca nie ale to domena ludzi hiperbogatych majac wszystko chcą latać w kosmos, isc na dno morza, oceanu, plywac z rekinami i co tam se mozna jeszcze wymyslic...