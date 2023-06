Karolina Korwin Piotrowska o zaginięciu łodzi Titan: "Kilku BOGATYCH i pozbawionych wyobraźni KRETYNÓW"

Od kilku dni media na całym świecie żyją tematem łodzi podwodnej Titan, która zaginęła podczas turystycznej wyprawy do wraku Titanica.

Na pokładzie znajdowało się pięć osób: brytyjski miliarder i podróżnik - Hamish Harding, bogaty biznesmen z Pakistanu - Shahzada Dawood i jego syn Suleman, doświadczony francuski nurek Paul-Henry Nargeolet, a także Stockton Rush - szef firmy OceanGate, która zorganizowała całą wyprawę.

Kontakt z załogą urwał się w niedzielę niedługo po wypłynięciu. Na Oceanie Atlantyckim trwa szeroko zakrojona akcja ratunkowa z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

Sprawa budzi ogromne kontrowersje. Jak podał The New York Times, eksperci już kilka lat temu zgłaszali, że łódź nie spełnia wymaganych standardów koniecznych do podróży na tak duże głębokości.

Z każdą godziną szanse na uratowanie załogi są coraz mniejsze. Krytyczny zapas tlenu miał skończyć się w czwartek o godzinie 13:08 czasu polskiego. Ratownicy nie ukrywają, że w tej chwili "liczą już tylko na cud".

Burzliwa dyskusja wokół zaginięcia łodzi Titan

W sieci trwa burzliwa dyskusja, w której głos zabrała m.in. Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka uważa, że jest wiele istotniejszych tematów, które media powinny poruszać w tym czasie.

Oto dowód na to, jak nisko upadliśmy. I nie chodzi tu o to, że ta łódź pewnie jest na dnie morza. Media o***jały. Serio. Temat od kilku dni, kiedy w tym samym czasie, do wyboru, do koloru: susza, brak wody, chore pomysły kampanijne, straszenie uchodźcami (...).

Kilku bogatych i pozbawionych wyobraźni kretynów chciało "spełnić marzenie" i są teraz na jedynkach mediów, a dokoła autentyczna masakra. I co? Du*a. Żenujący medialny serial, balanga na trupach, która zamula mózgi. Nie ogarniam. Straszne to - pisze Karolina.

W kolejnym poście dziennikarka dodaje, że "dla większości zachodniej prasy śmierć pięciu białych, bogatych mężczyzn jest większą tragedią niż 800 osób uciekających przed głodem i wojną". W komentarzach internauci są podzieleni.

Świat zwariował; Masz pieniądze - masz władzę. Nie masz pieniędzy - jesteś zwykłym szaraczkiem; Obrzydliwa nierówność społeczna; Uważam, że są to dwie różne sytuacje i nie ma co ich porównywać; A to nie jest tak, że tutaj jest akcja ratunkowa ludzi, którzy jeszcze mogą żyć?; Ale po co to porównywać? Czy fakt, że osoby z Titana są majętne, umniejsza ich śmierci? - piszą.

