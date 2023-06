Meksykański aktor płynął Titanem do wraku Titanica. Wtedy też doszło do AWARII! "Bałem się o swoje życie"

W niedzielę do mediów trafiła informacja o zaginięciu łodzi podwodnej Titan w okolicach wraku Titanica. Już na początku eksperci donosili, że (przy założeniu, że nie doszło do usterki technicznej) załodze wystarczy tlenu do czwartku. Wciąż trwa desperacka próba uratowania uwięzionej ekipy, z którą niedługo po wypłynięciu urwał się kontakt. Problemem jest nie tylko kończące się powietrze, ale i to, że służby ratunkowe tak naprawdę nie znają dokładnego położenia łodzi podwodnej. Eksperci niedawno donosili, że w pobliżu wraku Titanica zarejestrowano pewne dźwięki, jednakże wciąż nie udało się ustalić, gdzie Titan się znajduje.