Na ratunek załodze łodzi podwodnej Titan ruszyła OSTATNIA POMOC! W najbliższych godzinach na pokładzie skończy się tlen

Od kilku dni trwa akcja ratunkowa załogi łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w niedzielę po wyruszeniu w podróż w okolice zatonięcia słynnego Titanica. Choć służby nie ustają w wysiłkach, aby uratować ekipę zamkniętą na pokładzie, to eksperci podchodzą do ich sytuacji z coraz większym niepokojem. Kluczową kwestią jest bowiem dostęp do tlenu, a ten niestety powoli się kończy.