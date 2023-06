Dwa lata temu wydał krocie, by obejrzeć wrak Titanica. Wspomina liczne awarie łodzi: "Miałem niesamowite szczęście"

other 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kurde największy koszmar ludzi z klaustofobią...ja nawet do windy nie wejdę nie mam gwarancji że się nie zatrzaśnie lub utknie na półpiętrach...a tam bez światła,z ludźmi,bez jedzenia,picia,tlenu mała kapsuła...nawet jak wyjdą z tego żywi to trauma do końca życia...po takich zdarzeniach zmienia się podejście do życia...ja kiedyś uciekałam przed sobą,chciałam więcej i więcej na pokaz...po chorobie chcę tylko spokoju rzeczy materialne nie mają znaczenia...