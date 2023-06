Do akcji poszukiwawczej Titana został wysłany robot z Francji. "Może podłączyć łódź do statku, który ją wyciągnie"

Titan, łódź podwodna należąca do firmy OceanGate, zaginęła w niedzielę, niedługo po tym, jak wyruszyła w kierunku wraku Titanica. Na pokładzie znajduje się pięć osób, a ich zapas tlenu ma się skończyć w czwartek około 13. Eksperci nie mają wielkich nadziei na to, że uda się uratować załogę. Trudność akcji ratunkowej na dnie oceanu porównują do misji kosmicznych. W rejonie, gdzie prawdopodobnie znajduje się zaginiona łódź, urządzenia wykrywają regularne stukanie, ale to wciąż za mało, aby zlokalizować jednostkę.