19-letni Allan Krupa świętuje zdanie egzaminu na prawo jazdy, łapiąc ukochaną za PUPĘ (ZDJĘCIA)

Z każdym kolejnym dniem 19-letni syn Edyty Górniak, Allan Krupa, coraz odważniej wkracza w dorosłość. Środę 24 maja zapamięta jeszcze na długi czas, gdyż to właśnie wtedy zdał bez większych problemów egzamin na prawo jazdy. I nie potrzebował nawet do tego specjalnego programu telewizyjnego, jak miało to miejsce w przypadku Edyty! Mamy zdjęcia z tego wiekopomnego wydarzenia.