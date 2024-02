19-letnia córka Heidi Klum pozuje bez makijażu. Pokazała wypryski na twarzy (FOTO)

Kevt 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Natalia Szroeder wspomina, jak WYTYKANO jej problemy z cerą: "Dostałam telefon, że klip jest DO WYRZUCENIA"...Jak zaczynałam robić te muzyczne rzeczy, to jakoś szczególnie się tym nie przejmowałam, ale potem w bardzo brutalny sposób zwracano mi na to uwagę. Pamiętam kiedyś, że pojechałam na plan klipu. Zrobiliśmy klip i potem dostałam telefon, że w ogóle klip jest do wyrzucenia, bo na moim czole można by tarkować marchewkę - wspominała Natalia.