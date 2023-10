20-latka ma prawie 2 metry wzrostu! Transpłciowa dziewczyna mówi, jak reagują na nią mężczyźni. Są skrępowani w jednej sytuacji

Tamzin-Leigh Turner pochodzi z Edynburga i jest osobą transpłciową. Tamzin mierzy 190 cm, a w obcasach jest jeszcze wyższa. Jej wzrost wywołuje często spore emocje, szczególnie gdy wychodzi na imprezę do klubu. Bez wątpienia trudno jej nie dostrzec w tłumie bawiących się ludzi. Co ciekawe, wzrost nie stanowi przeszkody w znalezieniu jej partnera, nie może zatem narzekać na brak życia uczuciowego. Jednak to, co sprawia jej trudność to... reagowanie na zazdrosne spojrzenia kobiet.