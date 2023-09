20-letnia córka Pawła Golca poszła w ślady ojca! Internauci: "Piękna i UTALENTOWANA" (ZDJĘCIA)

Kim 36 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Mam dosyć nepotyzm. Dzieci znanych osób z racji warunkow materialnych mają warunki, żeby zostać kim chcą. Mimo to rodzice (niby świadomi jakim szambem jest szolbiznes) robią sobie zdjęcia z nimi na okładce Vivy, ciągają na ścianki, mowia o ich niezwykłym talencie. Z całej armii nepo babies może Kaia Gerber zostałaby modelka bez protecji. Wiecie jakie to niesprawiedliwe? Opiszę na przykładzie modelingu: w Polsce jest dużo naprawdę pięknych dziewczyn. Jest np Kasia Setlak (I nie, nie jestem to ja, I wish xD), która mimo niezwykłej urody nie będzie miała takich propozycji jak córka Kamili Szczawińskiej czy osoba z dużymi zasięgami. Na castingach pada teraz pytanie o liczbę followers. Jeden post na Pudlu i liczba followersow rośnie.