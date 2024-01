20-letnia modelka w 2008 roku POPEŁNIŁA SAMOBÓJSTWO. W nowych dokumentach ujawniono, że wcześniej przebywała na "wyspie Epsteina"

Wśród nazwisk osób w jakikolwiek sposób powiązanych z Jeffreyem można odnaleźć takie persony jak Naomi Campbell, David Copperfield czy nawet Stephen Hakwing , który miał znaleźć się na wyspie przy okazji jednej z konferencji. Spore poruszenie wywołało także łączenie ze sprawą księcia Andrzeja , który obecnie znów jest na językach w swojej ojczyźnie. Przypomnijmy, że syn królowej Elżbiety II został oskarżony przez Virginię Giuffrę o trzykrotne zmuszenie jej do współżycia, gdy była nieletnią. Po latach kobieta pozwała royalsa, a sprawa skończyła się podpisaniem wielomilionowej ugody.

Tajemnicza śmierć rosyjskiej supermodelki

Teraz za sprawą listy Epsteina do mediów powróciło nazwisko rosyjskiej supermodelki, która w 2008 roku targnęła się na życie. Magazyn "Vogue" uznał ją za jedną z najpiękniejszych modelek europejskich, ale jej historia okazała się tragiczna. W czerwcu 2008 roku dziewczyna zmarła po upadku z dziewiątego piętra swojego apartamentu na Manhattanie. W mediach można znaleźć informację, że przyczyną samobójstwa miała być depresja i załamanie nerwowe.

Po ujawnieniu listy Epsteina ponownie wywołano jej nazwisko, gdy okazało się, że dwa lata przed śmiercią przebywała na "Wyspie Epsteina". Jak donosi "The Sun" nazwisko Ruslany Korshunovej pojawiło się w dokumentach sądowych stanowiących o osobach powiązanych z Epsteinem i Maxwell.

"Daily Mail" donosi z kolei, że dziewczyna, mając zaledwie 18 lat, miała trafić na wyspę, podróżując na pokładzie prywatnego Boeinga Epsteina "Lolita Express". To on miał służyć rzekomo do przewozu młodych dziewczyn na wyspę. Nazwisko dziewczyny pojawiło się również w rozmowach wspomnianej oskarżycielki księcia Andrzeja z prawnikiem Bradem Edwardem, który w 2011 roku zapytał kobietę, czy kiedykolwiek spotkała dziewczynę. Ta jednak miała zaprzeczyć.