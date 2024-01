Ujawniono LISTĘ ZNANYCH OSÓB powiązanych ze sprawą Jeffreya Epsteina!

Gosc 14 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Tyle rzeczy sie dzieje o ktore sa ukrywane za naszymi plecami. A jezeli jest jakis wyciek info to media szybko pisza ze to plotki, jezeli ktos to rozpowszechnia lub wierzy to ma łatke wariata. Ze wierzy w konspiracje. Mam wrazenie ze my żyjemy juz w totalnej innej rzeczyeistosci niz nasi rodzice. Nasi rodzice mieli proste zycie dziecinstwo -szkola- praca- malzenstwo- dzieci -emerytura -wnuki -smierc. Caly czas zajeci zyciem codziennym. Nam otwieraja sie oczy ze cos kurde jest nie tak. Juz wiele plotek gadanych niby przez tych wariatow okazalo sie prawda. Ze polityka to jest gra, ze to tylko biznes, wojna to tylko pieniadze a nie walka o tzw wolnosc,zawsze jest za tym jakis biznes, sterowanie pogodą, odwracanie uwagi przez media kiedy cos sie dzieje o czym nie powinnismy wiedziec itd itd.