Król Karol III jednak nie wyrzucił SKOMPROMITOWANEGO brata z luksusowej rezydencji! Książę Andrzej miał zawrzeć z nim umowę

Ulka 43 min. temu

Nie dość ze gwałcił i molestował to teraz żyje “jak król”. Nie zdziwiłabym się gdyby to rodzina królewska zleciła zabójstwo Epsteina w więzieniu w USA. Nie to że go żałuję ale jego śmierć wielu bogatych unniewinniła