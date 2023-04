Książę Andrzej udzielił katastrofalnego w skutkach wywiadu, aby... pomóc córce? "Przygotowywała się wtedy do ślubu"

Zarzekał się, że w dniu, w którym rzekomo miało dojść do stosunku seksualnego z Virginią, zabrał córkę na pizzę. Dodał, że pamięta to dokładnie, bo takie wyjścia nie są codziennością i że była to dla niego ważna chwila.

Książę Andrzej nie krył zdziwienia, gdy usłyszał tę historię. Przyznał, że się nie poci, bo cierpi na chorobę, którą wywołały przeżycia wojenne. Podkreślił też, że nie chodzi na imprezy. I to twierdzenie okazało się kłamstwem. Dziennikarze "Daily Mail" dotarli do zdjęć, na których widać imprezującego księcia.

Po raz pierwszy przyszła mi do głowy myśl, że może robił to dla niej .

Jej życie musiało być wtedy koszmarem. Musiała przeczytać te wszystkie nagłówki. Przygotowywała się do ślubu. Może pomyślał wtedy, że zrobił ten wywiad, żeby jej ułatwić życie. Nie wiem, czy to prawda, ale przyszło mi to do głowy - powiedziała w filmie Maitlis.