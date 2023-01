Księcia Andrzeja czeka kolejne upokorzenie. Virginia Giuffre planuje wydać książkę jeszcze przed koronacją Karola

aka 21 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

jak widze te komentarze "gdzie byli rodzice" albo "same tam szły i wiedzialy po co" to szlag mnie trafia. ludzie co z Wami jest nie tak? rodzice tych dziewczyn byli w więzieniach, na melinach lub haju co nie znaczy ze w takim razie mozna je wykorzystać do CHOLERY! nawet jesli taka 14latka sama ci wchodzi do łóżka to twoim OBOWIĄZKIEM jest jej wyrzucenie z tego łóżka. jak przychodzi do Ciebie ojciec czy matka z nieletnią i mówi "masz pouzywaj sobie" to NADAL nie masz prawa tego robic!!!!!!!!!!! a nie potem tlumaczenia "sama chciala" albo "to wina rodzicow" wina jest ZAWSZE tego, który wykorzystal!!!!!!! seks z nieletnim to przestępstwo nawet jak dziewczyna tego chce, wbijcie to sobie do tych pustych łbów!!!!!!!!!!!