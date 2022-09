Książę Andrzej został ZWYZYWANY podczas procesji w Edynburgu! Policja ARESZTOWAŁA awanturnika

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września. W niedzielę jej trumna wyruszyła w ostatnią podróż, by finalnie dotrzeć do Londynu. Ostatnia droga królowej Elżbiety II rozpoczęła się wraz z opuszczeniem letniej posiadłości Balmoral, a jej ciało przetransportowane zostało do Holyroodhouse. W poniedziałek trumna z ciałem monarchini dotarła do katedry św. Idziego w Edynburgu.