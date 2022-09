Król Karol III, księżniczka Anna, książę Edward i książę Andrzej maszerują za trumną królowej ulicami Edynburga (ZDJĘCIA)

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek, 8 września. W niedzielę trumna z jej ciałem została zabrana z zamku Balmoral, a po 6,5-godzinnej trasie dotarła do Holyroodhouse, gdzie pozostała na noc w sali tronowej. W poniedziałek kontynuowana była ostatnia droga królowej Elżbiety II. Trumna z jej ciałem została odprowadzona do katedry św Idziego w Edynburgu.

W ostatniej podróży królowej Elżbiety II w Szkocji żegnało ją tysiące żałobników, którzy chcieli pożegnać monarchinię. Zagraniczne media donoszą, że setki tysięcy osób stało w ciszy, podczas gdy ulicami Edynburga szła procesja za trumną królowej. Milczenie chwilami przerywane było jedynie wystrzałami z armatek i okrzykami "God Save the King".

Podczas wydarzenia doszło również do nieprzyjemnego dla księcia Andrzeja incydentu . Zgromadzeni przy barierkach poddani wykrzykiwali bowiem obelgi pod jego adresem, co również ma być pokłosiem skandalu z jego udziałem. Awanturnicy szybko zostali jednak spacyfikowani i wyprowadzeni przez policjantów.

W procesji uczestniczyli król Karol III, księżniczka Anna, książę Edward i książę Andrzej. Po kilometrowym przemarszu, trumnę z ciałem królowej wniesiono do katedry św. Idziego, a wcześniej położono na niej koronę Szkocji. Trumna pozostanie w katedrze przez 24 godziny, by Szkoci mogli pożegnać się z Elżbietą II. Następnego dnia zostanie przetransportowana samolotem do Londynu.