Książę Harry NIE MOŻE ZAŁOŻYĆ munduru na uroczystości żałobne po śmierci królowej. Dla księcia Andrzeja ZROBIĄ WYJĄTEK?!

pzoiomka 28 min. temu

Po pierwsze, Harry SAM zrezygnowal z pelnienia krolewskich obowiazkow, zatem juz to automatycznie go pozbawia prawa do zakladania munduru, ktory w rodzinie krolewskiej nie jest wylacznie oznaka bycia w wojsku. Wiec nie to nie moze, a sam sie z tego wylaczyl. Natomiast Ksiaze Andrzej zostal owych obowiazkow POZBAWIONY. Obydwaj sa tzw. NON WORKING ROYALS. Jako ze Andrzej jest SYNEM Krolowej, z szacunku dla Krolowej, pozwolono mu zalozyc mundur na ostatnie czuwanie. Na pogrzebie beda jednak w ciemnych garniturach.