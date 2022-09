Książę Harry oficjalnie pożegnał królową Elżbietę II: "Jestem wdzięczny za chwilę, w której spotkałaś moją UKOCHANĄ ŻONĘ"

Ehhh 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 9 Odpowiedz

Właściwie to ja jej współczuję, cała ta nagonka na Meghan jest żałosna, a z drugiej strony gloryfikowanie Kate. Wzięła ślub z Harrym, chcąc nie chcąc musiała poznać jego toksyczną rodzinę, nie podporządkowała się chorym zasadom, więc postanowili żyć po swojemu, z dala od nich, ja myślę, że powodem była niechęć rodziny do niej. Ile byście wytrzymały w takim środowisku? Myślicie, że ona wygłaszając przemówienia, dając wywiady nie ma z tyłu głowy, że czegokolwiek nie powie, to będzie to tysiąc razy analizowane pod kątem zniewagi królewskiej rodziny? I nie mówcie, że powinna być świadoma konsekwencji biorąc Harrego za męża, sądzę, że tak naprawdę grubo się przeliczyła z oczekiwaniami i normalna rodzina to to nie jest. No tak, ale ślub był za pieniądze podatników! Hahaha, pewnie teraz sobie myśli, że cały ten cyrk nie był tego warty.