21-letnia celebrytka z OnlyFansa została ZASTRZELONA. Śmierć poniósł również jej chłopak. Zginęli z rąk płatnych zabójców

Wojna gangów narkotykowych pozbawiła życia 21-letnią internautkę

Do tragicznych zdarzeń doszło 30 stycznia br. W miniony wtorek w godzinach wieczornych partnerzy przemieszczali się taksówką w centrum Bogoty. W pewnym momencie zbliżył się do nich motocyklista, który otworzył ogień w stronę pojazdu. Kierowca stracił panowanie nad autem, doprowadzając do zderzenia z innym uczestnikiem ruchu drogowego. Dramatyczna sytuacja rozegrała się na oczach pracownika ochrony jednego z pobliskich obiektów.