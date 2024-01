Internauta do Fagaty zarabiającej na OnlyFans: "OPAMIĘTAJ SIĘ i przestań się kompromitować!". Odpowiedzi wyjątkowo WULGARNE

Straszne. 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do pracy przecież nie pójdzie. Nie opłaca się. To straszne, ale taka prawda. Jest kilka, może kilkanaście zawodów uprzywilejowanych gdzie naprawdę można zarobić, reszta będzie tyrać a nie dorobi się nigdy. Jestem świetna w tym co robię, ale mój zawód w tym kraju dalej jest traktowany po macoszemu. Zarabia to prawnik, lekarz, ktoś z IT, ktoś kto prowadzi własną firmę (choć nie zawsze), koropszczury... a reszta? Jest mnóstwo ważnych, potrzebnych zawodów, które są tak słabo opłacane. 😞 Młodzi teraz chcą wszystkiego. Nie obchodzi ich rodzina, przyjaciele, zdrowie, pasje... Kasa, kasa i kasa bo ciuchy, bo zabiegi, bo podróże, bo apartamenty, stąd tyle złych wyborów. Pomijam kompleksy, frustracje, zaburzenia psychiczne, presję. Do tego mózg wyprany bo młodym wkręca się, że kupczenie własnym ciałem to wolność, niezależność, odwaga... Taki świat młodym stworzyliśmy my, starsi i podobno - mądrzejsi.