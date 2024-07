21-letnia influencerka została brutalnie zamordowana. Do winy przyznał się jej kolega z roku

Licealista Ka... przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Biedny chłopak! Chodzę do liceum i niedawno również zakochałem się bez wzajemności. Odczuwam tak straszliwy ból psychiczny, że nie mogę się na niczym skupić. Nie mam natury mordercy, więc obiekt moich westchnień może czuć się bezpiecznie, ale potrafię zrozumieć, że w stanie tak silnego przytłoczenia negatywnymi emocjami, człowiek może być zdolny do rozmaitych aktów desperacji; że zniszczeniu/rozregulowaniu ulegają - racjonalny osąd, kompas moralny, sumienie, kantowski rozum praktyczny... Wolałbym się nie urodzić, byleby tylko tego nie doświadczyć. Niby mógłbym pozbawić się życia, ale przed tym również coś mnie powstrzymuje - jestem na to za słaby i zbyt bojaźliwy. Czytałem sporo książek skupionych wokół hipotez o życiu po śmierci i często pojawia się przypuszczenie, że po samobójstwie dusza jest zdana na pastwę emocji, które towarzyszyły jej w chwili umierania. I musi ich doświadczać aż do momentu, w którym by umarła, gdyby nie przerwała życia. Nie brzmi to zachęcająco. Jedno jest pewne: niespełniona miłość jest czymś w rodzaju śmierci, a ludzie, którzy ją przeżywają, to jakby żywe trupy. I to im należy najbardziej współczuć.