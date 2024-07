Influencerka spadła z 90 metrów. Zginęła, nagrywając filmik. Miała 27 lat

Aanvi Kamdar zasłynęła w sieci jako influencerka z pasją do podróży. Na instagramowym profilu udało jej się zebrać blisko 300 tys. obserwatorów. To właśnie tam dzieliła się nie tylko fotkami i nagraniami z wyjazdów, ale też praktycznymi poradami dla innych podróżników.

Tragiczna śmierć influencerki

Niestety dziewczyna zginęła tragicznie, mając zaledwie 27 lat. Do wypadku doszło przy wodospadzie Kumbhe, który znajduje się około 130 km od Bombaju. Aanvi była tam z grupką znajomych. Na miejscu influncerka nagrywała treści na swoje social media. Przez nieuwagę spadła z wysokości.

Upadła na twardą, śliską skałę około 90 metrów w głąb wąwozu i początkowo nie można było jej zauważyć - przekazał "The Economic Times" jeden z ratowników.

Aanvi Kamdar nie żyje

Według "The Economic Times", Kamdar zmarła dopiero w szpitalu. Początkowo jej stan kwalifikował się do podłączenia do respiratora. Okazało się jednak, że obrażenia wewnętrzne były zbyt poważne. Aanvi Kamdar zmarła 16 lipca popołudniu lokalnego czasu.