Powraca sprawa śmierci polskiej modelki: "Mój syn od lat znęcał się nad kobietami"

Ile jeszcze będzie takich dramatów. Czy dziewczyny a nawet dojrzałe kobiety są tak głupie by zadawać się z facetami z tak odległej kultury ba cywilizacji. Nie widzą co się dzieje nie czytają nie oglądają nie słuchają, przecież nie jest tajemnicą jak takie związki mogą się skończyć mimo terroru politycznej poprawności. No i oczywiście w dużej mierze jest to właśnie wina tej postępackiej polityki wiadomo jak zwanej która stała się panującym ustrojem gdzie nie tylko nie ostrzega się kobiet przed obcymi ale wręcz zakazane jest słowo obcy. Bo to takie rasistowskie i wykluczające. Zwykła ostrożność, wątpliwości i naturalny ludzki strach przed nieznanym stał się niepoprawny.