23-letnia influencerka przeżyła koszmar w tureckiej klinice. "Bałam się, że MNIE ZABIJĄ"

Molo 5 min. temu

Zyjemy w 21 wieku. Zachwalanie naturalnej urody to oznaka biedy. Resentyment w stylu ach jakie smaczne paroweczki z trocinek, a te jesiotru ble i smierdza. Technologie ida do przodu i to zdrowo poprawiac tez urode jak buduje sie lepsze domy. Przeciez to jest kwestia zwyklej higieny zeby nie byc pomarszczonym publicznie.