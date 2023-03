Kolejna Polka WALCZY O ŻYCIE po wizycie w tureckiej klinice! "Dostałam sepsy, nie widziałam, załatwiałam się pod siebie" (ZDJĘCIA)

Tajemnicą poliszynela w polskiej branży influencerskiej było to, że przerwa od mediów, jaką zrobiła sobie Ewel0na parę lat temu, spowodowana była tak naprawdę jej fatalnym stanem zdrowia. Zanana z Warsaw Shore celebrytka przeszła w Turcji serię bardzo poważnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. W wyniku komplikacji i znacznego osłabienia jej organizmu dziewczyna musiała później walczyć o życie, przy czym miało to już miejsce w polskich placówkach. Dopiero niedawno Ewel0na przyznała, że jej ciało wciąż pokryte jest bliznami, a to, że udało jej się ujść z życiem, było wyłącznie zasługą polskich lekarzy. Niestety wygląda na to, że teraz kolejna Polka podzieliła los celebrytki.