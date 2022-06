23-letnia Sylwia Przybysz ujawnia szczegóły ślubu z Janem Dąbrowskim: "Musimy zmniejszać suknię. Nawet nie wiem, kiedy chudnę"

Akira 25 min. temu zgłoś do moderacji 11 15 Odpowiedz

Ta kobieta w wieku 40 lat będzie miała dorosłe dzieci, tymczasem wiele innych Polek będzie wtedy w wielkich bólach rodzić swoje pierwsze i ostatnie dziecko lub in vitro bliźniaki po in vitro. A gdy dziecko będzie miało 5-10 lat to dopadnie ich menopauza. Mieszkam na Wilanowie w Warszawie i tutaj wiele jest takich babcio-mam i dziadko-tatusiów z bliźniakami. Dla mnie to smutny widok, ludzie, którzy nabrali się na schemat studia-korpo-kredyt-mieszkanie i zmarnowali swoją młodość na durnoty.