Jan Dąbrowski informuje o rozpoczęciu budowy 400-metrowej willi i wylicza, jakimi nieruchomościami dysponuje. Lista robi wrażenie...

To mały krok dla człowieka, ale wielki dla budowy domu. Pozwolenia otrzymane, wykonawca zakontraktowany, zatem już w tym miesiącu zaczynamy pierwszy etap prac. Jak widzicie - tablica przez inwestorów zawieszona, no i kibelek też już jest - można zatem na spokojnie kontemplować nad kolejnymi etapami - pisze podekscytowany Jaś pod zdjęciami z ogrodzonej działki.

To jednak nie wszystkie nieruchomości, którymi dysponują obrotni celebryci. Na Instastories Dąbrowski nie tylko pokazał jeszcze inną działkę , w którą zainwestował wraz z matką swoich dzieci, ale i zdradził, że dodatkowo mają też... dwa mieszkania w stolicy.

Będziecie mieli dwie działki i dwa domy? - dopytywała jedna z fanek, na co 25-latek odpisał:

No i dwa mieszkania w Warszawie - chwali się, zdradzając, jaki mają plan, co do nieruchomości: