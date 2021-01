Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski budują sobie 400-METROWĄ WILLĘ!

Ggg 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

W sumie to podziwiam. Ja ambitnie do życia podeszłam nauka mieszkanie kariera ślub dzieci dopiero dom i teraz dopiero po 40 mam to co zawsze chciałam. A ta kariera przereklamowana - spokój w domu z dziećmi bez stresu lepszy. Mąż dobrze zarabia - utrzyma nas sam... Proste życie (bez problemów) daje jednak najwięcej radości ale wiele lat zajęło mi żeby to zrozumieć - goniłam niewiadomo za czym byle inaczej niż starsze pokolenia. Oni już w tak młodym wieku o tym wiedzą i to jest fajne..