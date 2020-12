Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz ZARĘCZYLI SIĘ: "Uff, powiedziała TAK!"

Krystyna Opat 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Ludzie przestańcie byc chamscy i oceniac po wieku... 24 lata to za mlodzi na rodzine? To przepraszam kiedy? Po 30?po 40 ? Lepiej urodzic miedzy 20-30 a nie czekac w nieskonczonosc - nie wiem czy wiecie ale po 30 szanse na dziecko to 20-30 procent.. poczytac warto zamoast sie madrzyc „bo ja tak uwazam”.. pomyslcie co napiszecie o innych bo to porażajace jak mozna bezpardonowo ciagle oceniac innych. Za mlody za stary za taki.. nauczycie wie po prostu zyczyc innym dobrze?... tym co zycza zle zycze zeby to do nich wrocilo i czegos icj nauczylo. Pzdr