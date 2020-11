Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski będą mieli DRUGIE DZIECKO! "Już niedługo nasze życie będzie jeszcze bardziej ciekawe"

gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Ludzie dojrzałość wiążą z pieniędzmi... I uważają że skoro jest kasa to można rozmnażać się nawet w wieku 18 lat. Ale czy na serio o to chodzi w życiu? By zrobić sobie bąbelka bo nas stać? To nie jest drogi telewizor, czy samochód. Do wychowania dziecka, ukształtowania go trzeba czegoś więcej niż dobrze wypchanego portfela. Znam ludzi bardzo młodych, którzy mają na serio solidną pracę (nie jakieś filmiki w necie) i pod względem materialnym mogliby mieć już nawet z 5 dzieciaków, ale wolą poczekać by temu dziecku zapewnić coś więcej niż drogi wózek. I szczerze mówiąc dla mnie to jest właśnie racjonalne podejście do rodzicielstwa.