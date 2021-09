Jaś Dąbrowski i Sylwia Przybysz marzą o TRZECIM dziecku! "Mamy nadzieję, że nasza czwóreczka się powiększy"

Loka 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Z jednej strony kloci sie to troche, z ochrona klimatu, moda na minimalizm, ograniczeniem zuzycia energii - 400m2, to mega duzo. A z drugiej, jakby mnie bylo stac to nie wiem co bym zrobila.. To kuszace miec tyle przestrzeni. Na minus byloby u mnie utrzymanie czystosci, nie lubie jak ktos obcy krzata sie po domu ( w sensie pani sprzatajaca ), a sama bym nie chciala tego ogarniac :)