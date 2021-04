Sylwia Przybysz odpowiada internaucie, który nazwał ją "krową rozpłodową z kaszką manną w mózgu": "Mam nadzieję, że KARMA CIĘ DOPADNIE"

Natsu 41 min. temu zgłoś do moderacji 51 4 Odpowiedz

Mądrze odpisała hejterowi ale z drugiej strony to podkreślanie jakich to ona nie ma wartości ani jaka to dorosła nie jest, jest irytujące. 22 lata i 25 lat to nada wiek młodości. Tak samo 30-40 latki moga mieć dzieci.Jedni chcą dzieci, inni dalej dorastają i uczą się a inni szukają pomysłu na siebie. I co wam ludzie do tego? Sama Sylwia powiedziała że nie ma idealnego wieku na bycie matką. Szanujmy siebie nawzajem