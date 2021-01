Sylwia Przybysz odpowiada na krytykę swojej wagi: "Wytykanie komuś takich rzeczy jest zwyczajnie PONIŻEJ PASA"

Natalia 12 min. temu zgłoś do moderacji 61 0 Odpowiedz

Świat oszalał. Ciężarnej wytykać wagę... I to jeszcze tak zadbanej dziewczynie. Mimo tego, że to matka, to jeszcze młoda dziewczyna. Nie każdy jest niewrażliwy na krytykę. A od hejtu do zaburzeń odżywiania niedaleka droga... Dziwią mnie ludzie, którzy tak cisną po innych. Chyba muszą być strasznie nieszczęśliwi i budują swoją wartość krzywdząc innych.