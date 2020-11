Sylwia Przybysz grzmi na Instagramie: "Jak można pisać kobiecie po porodzie, że PRZYTYŁA?!"

Dziewczyny, co jest z wami nie tak? Nie każdy musi mieć kompleksy z powodu swojego ciała po porodzie i nie zmuszajcie nikogo do tego. Julka wygląda świetnie i patrząc na to, jak jej ciało wygląda, jestem pełna podziwu i jedyne uczucie, które odczuwam, to motywacja. Jak można mieć pretensje do kogoś, że ma lepsze predyspozycje genetyczne? Co to za argument? Dlaczego oczekujecie od osób rozpoznawalnych pokazywania w internecie uroków macierzyństwa? Wiecie, jak ono wygląda. Lepiej się poczujecie? Uwierzcie, że każda matka przechodzi przez to samo i nie musi tego pokazywać i użalać się nad sobą. Macierzyństwo to hardcore, ale jeżeli dostrzegacie tylko negatywy w nim, to chyba coś jest nie halo - napisała.