24-letnia Angelika Mucha opowiada o zarobkach: "Przeprowadziłam się do Warszawy i kupiłam mieszkanie. Po dwóch latach KUPIŁAM KOLEJNE"

Notaktak00 26 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Każdy komentuje, że bieda umyslowa zarabia a np ktoś po studiach nie. Życie jest inne teraz, jak się ma głowę na karku to jest prościej. Sama jestem po studiach juz 15 lat i co? I jajo. Zarabiam trochę ponad najniższa krajowa, probowalam "robić z siebie blazna" na tiktoku, instagramie i nawet mialam kanał na YT. I co?i Jajo!! Nie każdy się wybije. Prawda jest taka że ona to zawdzięcza sobie i ludziom którzy ja oglądają. Miejcie do nich pretensji, do widzów którzy nabijają kabze.