Angelika Mucha ekscytuje się odbiorem pierwszego samochodu. Dobrała buty i torebkę Balenciagi pod kolor lakieru...

Angelika Mucha zaistniała w świecie show biznesu jako "królowa Snapchata" oraz największa znana polska fanka Justina Biebera. Lata temu influencerka napisała nawet książkę (!) poświęconą swojemu idolowi oraz, co ważniejsze, miała okazję dotknąć jego ręki. Przypominamy, że do pamiętnego wydarzenia doszło 11 listopada 2016 roku przy okazji wizyty Biebera w Krakowie.

Obecnie Angelika Mucha wciąż spełnia się jako influencerka, relacjonując codzienne poczynania na Instagramie. Celebrytka wciąż przypomina również fanom o miłości do Justina Biebera, zdecydowanie więcej uwagi poświęca jednak innym treściom, w tym podróżom do USA, organizowanym przez siebie tematycznych imprezom czy zakupom kolejnych markowych butów i torebek.

Ostatnio LittleMooonster96 pochwaliła się fanom przełomowym wydarzeniem w swoim życiu. 6 stycznia celebrytka opublikowała na YouTubie specjalny film, w którym ogłosiła, że właśnie stała się dumną posiadaczką pierwszego własnego samochodu. W materiale Angelika starannie udokumentowała odbiór nowiutkiego pojazdu w jednym z warszawskich salonów. Celebrytka wybrała model RS Q3, za który trzeba zapłacić ponad 350 tysięcy złotych.

W tym filmiku dowiecie się, co to za samochód. Będziecie jako pierwsi wiedzieć, na Instagramie tego nigdzie nie będę zdradzać. Dopiero może po jakimś czasie, ale najpierw wszyscy dowiedzą się z tego filmiku - zapowiedziała tuż przed wejściem do budynku.

Okazuje się, że celebrytce zamarzył się pojazd w dość oryginalnym odcieniu neonowej zieleni. Angelika odpowiednio przygotowała się też do wizyty w salonie i na tę okazję wybrała specjalną stylizację. Do dżinsów, króciutkiego topu i zimowej kurtki influencerka dobrała ukochane dodatki Balenciagi - masywne, sportowe buty oraz torebkę, za którą należy zapłacić nawet ponad 6 tysięcy złotych. Jak zdradziła celebrytka, cały look został dokładnie przemyślany - chciała bowiem dopasować się do koloru samochodu.

Macie mini podpowiedź, do mojego outfitu, który specjalnie dobrałam pod odbiór samochodu - zdradziła fanom w filmie, jeszcze zanim pokazała im nowiutkie auto.

Po chwili w materiale mogliśmy podziwiać, jak wyraźnie poruszona Angelika z dumą prezentuje światu swój pierwszy samochód, a następnie odbiera kluczyki od przedstawiciela salonu.

Nawet mam paznokcie pod kolor - ogłosiła.

Mucha nie ukrywała, że zakup auta to dla niej ogromne przeżycie. Celebrytka ochoczo pozowała na tle jaskrawozielonego pojazdu, zachwycając się jego wyglądem i uśmiechając się do obiektywu. Po serii ujęć wykonanych kamerą oraz minisesji zdjęciowej Angelika i towarzyszący jej ukochany ruszyli w drogę, by po raz pierwszy zatankować paliwo w nowiutkim audi. Podczas wizyty na stacji benzynowej influencerka zdradziła również, że już wkrótce planuje zmienić kolor lakieru pojazdu.

Teraz jest zielony. Jeszcze wam nie mówiłam, ale będzie zmieniał kolory, tak jak mój mood się zmienia. W sensie nie, że codziennie. Na przykład w tamtym roku miałam fazę na pomarańczowy kolor i pewnie, gdybym miała samochód w tamtym roku, to byłby pomarańczowy (...). Na wiosna-lato planuje okleić go na drugi mój ulubiony kolor, pewnie wiecie jaki - zapowiedziała.

Też nie możecie się doczekać relacji z samochodowych przejażdżek LittleMooonster96?

