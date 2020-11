Angelika Mucha obchodzi CZWARTĄ ROCZNICĘ DOTKNIĘCIA RĘKI Justina Biebera. "Mega mało nagrywałam"

Angelika "Littlemooonster96" Mucha to rasowa influencerka, która od lat przeciera szlaki podobnym sobie, reklamując na Instagramie właściwie wszystko, co się da. Złośliwi zauważyliby zapewne, że Angelika nie zajmuje się niczym konkretnym, ale to tylko pozory. Influencerka uchodzi bowiem za największą fankę Justina Biebera w Polsce. Mimo że ma już 22 lata, a moda na bycie "beliebers" minęła jakiś czas temu, Angelika niezłomnie opowiada fanom, co słychać u jej największego idola. Napisała nawet książkę o Bieberze, ale nie wiemy, czy Justin zauważył tę publikację.