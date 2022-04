25-latka pokazuje, jak NAPRAWDĘ wyglądają zdjęcia z Instagrama: "Doskonałość NIE ISTNIEJE" (FOTO)

W serii "Posed v. Unposed" Sara zestawia pozowane fotografie z naturalnymi , aby uświadomić odbiorcom, że to, co widzą na profilach internetowych idoli, mija się z rzeczywistością. Na pomysł wpadła w 2016 roku, gdy zaczęła przygodę z fitnessem i efektami chwaliła się właśnie na Instagramie . W trakcie szukania inspiracji u innych fit-influencerów, zauważyła, że jej samoocena spada.

Ta doskonałość, do której dążą niektórzy ludzie, w rzeczywistości nie istnieje, dlatego powinniśmy nauczyć się doceniać siebie za to, jacy jesteśmy naturalnie. Zdjęcia, które widzimy na co dzień w mediach, nie są realistycznym przedstawieniem ciał i różnorodności ludzi w społeczeństwie. Wszyscy mamy różne kształty i rozmiary. To sprawia, że ​​jesteśmy piękni - tłumaczy 25-latka.