25-letnia tiktokerka Kasix doznała UDARU podczas transmisji na żywo: "Jak się jutro nie obudzę, to kocham was..."

Tomekk 1 godz. temu

Byłem uzależniony od gier. To ile pieniędzy wydałem żeby być pozornie wśród najlepszych to jedno ale ile lat życia mi uciekło, jakxzaprzepascilem szanse na karierę zawodową to drugie. Gry mmorpg to przekleństwo naszych czasów. Dziewczyno rzuć to wszystko, zadbaj o zdrowie i wyjdz z domu, sprzed tego kompa.