26-letnia żona MILIONERA Z DUBAJU zdradza szczegóły ich związku: "Znamy swoją lokalizację i hasła do kont"

Soudi Al Nadak to 26-letnia Brytyjka o arabskich korzeniach, która spełniła swoje marzenie o byciu bogatą i popularną. Pochodząca z Sussex influencerka siedem lat temu wyjechała na studia do Dubaju . Tam poznała swojego obecnego męża, zamożnego biznesmena, Jamala Al Nadaka. Mieli wspólnych znajomych i często spotykali się na imprezach. 32-latek aż trzy razy zapraszał Soudi na randkę, zanim ta w końcu się zgodziła.

Na pierwszej randce przyjechał po mnie swoim luksusowym samochodem i zabrał mnie do najlepszej restauracji w Dubaju. Po spotkaniu ciągle do mnie dzwonił i nie mogliśmy przestać rozmawiać - wspomina kobieta.

Żona milionera ujawnia, jak wygląda ich wspólne życie

To jednak nie wszystkie "uroki" bycia żoną Jamala. W ich małżeństwie obowiązują określone zasady, których trzeba przestrzegać. Nie wolno np. mieć przyjaciół płci przeciwnej I trzeba udostępniać partnerowi swoją lokalizację. Ponadto małżonkowie wzajemnie znają swoje loginy i hasła dostępu do kont. Oprócz tego Soudi ma obowiązek skromnie się ubierać , zawsze mieć perfekcyjnie zadbane włosy, paznokcie i makijaż.

Jamal i ja nie trzymamy przed sobą żadnych tajemnic, mamy otwartą komunikację (...). Ludzie zakładają, że ja jestem naciągaczką, a Jamal wykorzystuje mnie ze względu na mój wygląd, ale tak nie jest, naprawdę się kochamy. Nic na to nie poradzimy, że on jest milionerem, a ja uwielbiam robić zakupy. Myślę, że ludzie mnie hejtują tylko dlatego, że są zazdrośni albo nie rozumieją naszego związku. Kiedy pokazujesz swoje życie w mediach społecznościowych, ludzie zawsze będą to komentować - mówi Brytyjka.