Justyna Gradek reaguje na plotki, że "dorabia sobie" w Dubaju: "Pisaliście, że się sprzedajemy lub szukamy sponsora"

Wyzywacie mnie i moich znajomych - kontynuowała swój wywód. Większości z was nie chciało się nawet sprawdzić, gdzie jestem na wakacjach. Pisaliście o mnie i moich znajomych, że jesteśmy w Dubaju i że się sprzedajemy lub szukamy sponsora (co jest totalną bzdurą) i jest bardzo krzywdzące. Zaufajcie mi, że gdybym robiła to, o co mnie każdy posądza, to nie żyłabym w Polsce, a mój Instagram nie byłby tak dostępny. A już na pewno nie obnosiłabym się z takim życiem. Wolałabym się usunąć całkowicie z życia publicznego.

To przykre, że z taką łatwością i bez żadnego sprawdzenia przyszło wam nas tak osądzać. A to tylko dlatego, że waszym zdaniem ubieraliśmy się wyzywająco. To jest Miami.... tak wygląda tam życie... przykro to mi mówić, ale to tam znalazłam miejsce na ziemi, bo nikt tam nikogo nie ocenia. Ubierasz się, jak chcesz i robisz, co chcesz. Żyjesz życiem. A ja w końcu po zakończonym toksycznym związku zaczęłam żyć. I widzę, że nie podoba wam się to... ale chcę wam powiedzieć, że nie zawsze miałam kolorowo - zakończyła.