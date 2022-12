Ostrzegamy: Justyna Gradek planuje ewakuację z Polski! "Przygasam... NIE USIEDZĘ TU!"

Ostrzeżenie dla polskich fanów Justyny Gradek! Nacieszcie się swoją idolką na miejscu, póki jeszcze możecie, ponieważ już wkrótce może ona na stałe zakotwiczyć za wielką wodą! W ostatniej sesji Q&A celebrytka zapowiedziała, że pozałatwia w ojczyźnie tylko kilka spraw i już zaraz wskakuje w samolot lecący do Miami. Fani zastanawiali się, dlaczego Justynie tak spieszy się, aby opuścić Polskę, skoro dopiero co wróciła z wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że przebywanie w kraju nadwiślańskim niekorzystnie na nią wpływa.