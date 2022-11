Justyna Gradek planuje przeprowadzkę do USA! "Mam bilet powrotny, ale może NIE WRÓCĘ" (WIDEO)

Jeszcze rok temu Justyna Gradek chwaliła się odebraniem kluczy do swojego domu, który wybudowała w środku lasu. Modelka otworzyła również własną klinikę kosmetyczną. Na razie jednak nie planuje rozwoju biznesu, bo planuje podroż do Stanów Zjednoczonych.

W środę wylatuję do Miami. Nie wiem, co się tam wydarzy. Ogólnie myślę, że jeżeli nadarzy się taka okazja, to tam zostanę. Mam bilet powrotny, ale kto wie, może nie wrócę. Lecę do mojej przyjaciółki, Anety Glam. Będziemy się dobrze bawić, już na samym starcie idziemy na event Dolce & Gabbany.