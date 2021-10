Justyna Gradek odebrała klucze do WŁASNEGO DOMU: "Najlepszy dzień w moim życiu!"

Aga3333 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

A później kobiety narzekają, że patrzy się na nie przez pryzmat seksualności. Jeśli same się tak traktują i pragną być lalami to co zrobić? Same się garną aby w salonach samochodowych być dodatkiem do luksusowych aut aby zwiększyć ich sprzedaż.