Dramat Justyny Gradek: wciąż musi tłumaczyć, że ma NATURALNE POŚLADKI... "Pokazywałam USG PUPY! Transplantacja tłuszczu TO NIE IMPLANT"

klops 10 min. temu

Niech robi co musi by czuć się dobrze we własnym ciele i życiu. Ale niech przestanie tłumaczyć się małomiasteczkowym grażynom które za przygodę życia uważają 2 tygodniowy wyjazd all inclusive do Egiptu z biurem podróży Rainbow . Po co sie szarpać .Życia żal